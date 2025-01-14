Москва, 14 января, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Москве «подчеркнул» свои слова о НАТО, стукнув ручкой по микрофону.

Кирилл Зыков/РИА Новости

Речь на пресс-конференции, посвящённой итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году, шла о взаимодействии НАТО и Евросоюза.

«Евросоюз создавался для европейцев, но не так давно подписал соглашение с НАТО, согласно которому ЕС, если будет война, не приведи Господь, будет делать то, что ему скажет НАТО», — отметил министр и ударил по микрофону ручкой.

При этом он добавил, что Североатлантический альянс стремится втянуть в свой военный блок даже те страны, которые отстаивают право на нейтралитет во внешней политике. В частности, он указал на пример Швейцарии и программу «военного Шенгена».

Как сообщало ИА Регнум, посол России в Бельгии Александр Токовинин 28 декабря заявил, что курс Североатлантического альянса в отношении России является опасным и ведёт к непредсказуемым последствиям. Дипломат отметил, что НАТО проводит курс наращивания оборонного производства, раскручивания военной промышленности стран альянса, в том числе в Европе, а также дальнейшего повышения военных расходов и активизации манёвров.

Лавров 19 декабря подчеркнул, что расширение НАТО на восток недопустимо. По его словам, это стало одной из первопричин нынешней ситуации, сделавшей проведение СВО безальтернативным. Лавров также указал на готовность России предпринимать все действия по обеспечению собственной безопасности.