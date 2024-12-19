Москва, 19 декабря, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Расширение НАТО на восток недопустимо, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

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«Отмечена недопустимость расширения НАТО на восток, что стало одной из первопричин нынешней ситуации, сделавшей проведение СВО безальтернативным», — говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

Лавров также указал на готовность России предпринимать все действия по обеспечению собственной безопасности. Главы ведомств также обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что против России активно используется военный потенциал стран НАТО. В июле 2023 года российский лидер подчеркнул, что Россия хотела бы избежать прямого вооружённого столкновения с Североатлантическим альянсом. Вместе с тем, по словам Путина, Москва готова к такому сценарию, если кто-то решится его реализовать.

7 ноября 2024 года президент РФ отметил, что расширение НАТО на Восток начинает выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России. Он уточнил, что руководители стран Североатлантического альянса игнорируют мнение и озабоченности российской стороны по этому поводу.

Путин также добавил, что НАТО, не прекращая экспансии на восток Европы, пытается распространить свои подходы и на другие пространства земного шара, нарушая свои уставные документы.