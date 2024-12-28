Брюссель, 28 декабря, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Курс Североатлантического альянса (НАТО) в отношении России является опасным и ведёт к непредсказуемым последствиям. Об этом заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Этот курс является в корне ошибочным, контрпродуктивным и, более того, опасным, так как ведёт к непредсказуемым последствиям», — приводит «РИА Новости» слова Токовинина.

Дипломат отметил, что НАТО проводит курс наращивания оборонного производства, раскручивания военной промышленности стран альянса, в том числе в Европе, а также дальнейшего повышения военных расходов и активизации манёвров.

«Всё это — с прицелом на подготовку к конфликту с Россией. К сожалению, сейчас акцент ставится именно так», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что против России активно используется военный потенциал стран НАТО. В июле 2023 года российский лидер подчеркнул, что Россия хотела бы избежать прямого вооружённого столкновения с Североатлантическим альянсом. Вместе с тем, по словам Путина, Москва готова к такому сценарию, если кто-то решится его реализовать.

7 ноября 2024 года президент РФ отметил, что расширение НАТО на Восток начинает выглядеть как ползучая интервенция, направленная на разрушение России. Он уточнил, что руководители стран Североатлантического альянса игнорируют мнение и озабоченность российской стороны по этому поводу.

Путин также добавил, что НАТО, не прекращая экспансии на восток Европы, пытается распространить свои подходы и на другие пространства земного шара, нарушая свои уставные документы.