Москва, 14 января, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Россия запросила срочные консультации с Сербией после требования США о выводе российского капитала из «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

Максим Конанков/ТАСС

«Мы в контакте с сербскими друзьями, запросили контакты срочные. Надеемся, что получим реакцию в самое ближайшее время», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, 10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. Также в список внесены несколько операторов авиатопливного бизнеса «Газпром нефти». В Белом доме заявили, что США вводят самые масштабные санкции против энергосектора России.

В этот же день президент Сербии Александр Вучич заявил, что США потребовали полного вывода российского капитала из компании NIS, более 56% акций которой принадлежит российской стороне. Он добавил, что на вывод российской стороны из компании отведён срок в 45 дней — до 25 февраля.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин на фоне этих требований заявил, что введение санкций против компании NIS является частью гибридной войны против республики.