Белград, 16 декабря, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Ожидаемое введение санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), 56,15% акций которой принадлежат российским «Газпром нефть» и «Газпром», является частью гибридной войны против Сербии, наряду со студенческими протестами. С таким мнение выступил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

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«Введение санкций NIS — нападение на Сербию и продолжение гибридной войны, которая ведется против независимой Сербии попытками ворваться в Скупщину (парламент Сербии. — Прим ред.), оспариванием результатов выборов, блокадой мостов и школ, использованием каждой людской трагедии для нанесения зла Сербии», — заявил Вулин, слова которого приводит его пресс-служба.

Он добавил, что в случае, если США введут санкции против NIS, таким образом они нанесут серьёзный удар сербской экономике, нежели России, которая быстро возместит потерю рынка. По мнению Вулина, ожидаемые санкции нацелены на то, чтобы Сербия отказалась от своей политики и ввела антироссийские санкции, став «недругом» России.

«Россия не требовала от нас, чтобы мы создавали себе недругов, России достаточно, что мы — её друзья», — отметил вице-премьер Сербии.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти не будут вводить санкционные меры в отношении России из-за ожидающегося введения США ограничений против NIS. По словам Вучича, он не исключает возможности того, что Вашингтон мог бы отказаться от санкций против NIS в случае введения Сербией санкций в отношении России, однако у него нет доказательств этого.

Перед этим Вучич рассказал, что США через несколько дней могут ввести санкции против NIS из-за доли «Газпрома» и «Газпром нефти». По его словам, Сербии нужно провести переговоры с РФ, может ли быть снижена российская доля до менее чем 50%.

Министр энергетики Болгарии Владимир Малинов ранее заявил, что София может прекратить транзит российского газа в Сербию и Венгрию, если «Газпром» не найдёт способ проведения оплаты на фоне санкций США.

Вице-премьер Сербии Александр Вулин 6 декабря рассказал об увеличении Белградом закупки газа из России, данное решение касается только зимнего периода, и позднее страны планируют заключить новое соглашение. Он добавил, что уверен в отсутствии разногласий по этому вопросу, однако существует вероятность возникновения сложностей с оплатой поставок.