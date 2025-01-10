Белград, 10 января, 2025, 23:17 — ИА Регнум. США потребовали полного вывода российского капитала из компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) после введения санкций против «Газпром нефти» и «Газпрома». Об этом 10 января заявил президент Сербии Александр Вучич.

РИА Новости Президент Сербии Александр Вучич

«Они требуют полного ухода российского участия из NIS», — заявил Вучич на встрече с членами правительства и руководством энергетического сектора Сербии.

По его словам, санкции не позволяют, чтобы российская доля была менее 49%, в связи с чем США требуют полного выхода российской стороны из NIS.

Вместе с этим он уточнил, что на вывод российской стороны из компании отведён срок в 45 дней — до 25 февраля. Кроме того, Сербия имеет право продлить возможность проводить транзакции по выкупу доли до середины марта, добавил Вучич.

Как передавало ИА Регнум, введение санкций против компании NIS, более 56% акций которой принадлежит российским собственникам, является частью гибридной войны против Сербии, заявлял ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин.

10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. Также в список внесены несколько операторов авиатопливного бизнеса «Газпром нефти». В Белом доме заявили, что США вводят самые масштабные санкции против энергосектора России. Рестрикции коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. Отмечается, что в санкционные списки попали партнёры «Новатэка» и представители «Росатома».