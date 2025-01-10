Вашингтон, 10 января, 2025, 18:37 — ИА Регнум. Администрация действующего президента США Джо Байдена ввела самые масштабные санкции против российского энергосектора. Специальный брифинг на данную тему прошёл в Белом доме 10 января.

Максим Богодвид/РИА Новости

Рестрикции коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли. Отмечается, что в санкционные списки попали партнёры «Новатэка» и представителей «Росатома». Предполагается, что убытки России будут составлять миллиарды долларов ежемесячно.

«Эти санкции направлены на российскую нефть и сжиженный природный газ и являются частью обязательств, принятых президентом Байденом и лидерами G7, чтобы увеличить издержки Кремля за продолжение этого бессмысленного конфликта на Украине», — заявили американские чиновники.

При этом в Белом доме признали, что санкции против энергосектора России также стали следствием переизбытка ресурсов на внутреннем американском рынке и ростом объёмов добычи.

Отмечается, что подобные ограничения обеспечат избранному президенту США Дональду Трампу более выгодное положение при ведении переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Отдельно в администрации Байдена подчеркнули, что продолжат борьбу с обходом санкций против России, вынуждая её изменять цепочки поставок.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января США также ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний. Под рестрикции попали глава «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, «Газпромнефть» и её глава Александр Дюков, президент «Лукойла» Вагит Алекперов, «Ачимгаз», «Русгазбурения», «Лаявожнефтегаз», заместители министра энергетики РФ Роман Маршавин и Эдуард Шереметцев. Также в список внесены несколько оператор авиатопливного бизнеса «Газпром нефти».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что администрация Байдена попытается оставить тяжёлое наследие в российско-американских отношениях Трампу.

В начале января американская газета The New York Times написала, что прогнозы Запада в первые месяцы ведения спецоперации о падении России в экономической сфере не оправдались. Уточнялось, что предсказания и надежды союзников Киева на подрыв российской экономики не только не сбылись, а даже во многом укрепили РФ и авторитет её президента Владимира Путина.