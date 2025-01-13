Москва, 13 января, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Ефрейтор из Якутии Андрей Григорьев, одержавший в рукопашном бою с украинским военным победу, был представлен к награде и по решению президента РФ получил звание Героя России. Об этом 13 января сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кадр из видео

Журналисты назвали беспрецедентным случай с Григорьевым из-за быстрого принятия решения о награждении.

«Быстро, потому что есть определённый порядок. Он был представлен к награде, президент принял такое решение», — объяснил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 11 января подписал указ о присвоении Григорьеву звания Героя России.

Сам боец признался, что шокирован этим. По словам Григорьева, он не думал, что данное решение будет принято так быстро. О награждении он узнал от родного брата, который попросил его включить новости. Григорьев отметил, что вся его семья рада присвоению звания.

Российский боец с позывным Тута в зоне спецоперации в рукопашном бою победил украинского военного. Схватка была записана на камеру, прикреплённую к шлему украинца. Рукопашная завязалась при попытке ВСУ отбить село Трудовое в Донецкой Народной Республике у штурмовиков 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск «Восток».

Перед смертью украинец назвал Григорьева «лучшим бойцом в мире». В этом бою Тута сам получил много тяжёлых ранений. Боец выжил и сейчас находится на лечении. Он рассказал 3 января, что, когда к нему попало видео, он не смог досмотреть его до конца. Григорьев сообщил, что до начала боя украинец убил его друга.