Москва, 3 января, 2025, 17:00 — ИА Регнум. Российский штурмовик из 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев дал первый комментарий после победы в рукопашном бою с украинским военным.

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«Когда мы на рукопашную зашли, мы оба знали, что один из нас должен по-любому умереть», — приводит слова штурмовика ВС России RT.

Григорьев также рассказал, что до начала боя украинский военный убил его друга.

Как передавало ИА Регнум, осенью 2024 года нашлемная камера украинского военного сняла рукопашный бой противника с российским штурмовиком, который держал оборону села Трудовое (ДНР). Боец из Якутии с позывным Тута победил боевика ВСУ в бою на ножах.

Умирая, противник назвал его «лучшим бойцом в мире» и просил позволить ему умереть самостоятельно. Якутский штурмовик просьбу выполнил. По данным военных блогеров, Тута сам получил много тяжёлых ранений, но выжил, сейчас он находится на лечении в России.

Трудовое расположено в Донецкой Народной Республике, южнее города Курахово. Об освобождении населённого пункта в Министерстве обороны РФ сообщили 18 декабря. В то же время военные группировки войск «Центр» ВС РФ освободили посёлок Старые Терны в ДНР.

Ранее заместитель командира взвода, Герой России Алексей Хименко рассказал, что сумел в одиночку отбиться от группы бойцов ВСУ под Соледаром и помог товарищам освободить школу, в которой оборудовали позиции грузинские наёмники.