Москва, 11 января, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Ефрейтору из Якутии Андрею Григорьеву присвоено звание Героя России за победу, которую он одержал в рукопашном бою с украинским военным. Соответствующий указ 11 января подписал президент РФ Владимир Путин.

Telegram/Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, российский боец Григорьев с позывным Тута в зоне спецоперации в рукопашном бою победил украинского военного.

Схватка была записана на камеру, прикреплённую к шлему украинца. Рукопашная завязалась при попытке ВСУ отбить село Трудовое в Донецкой Народной Республике у штурмовиков 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск «Восток».

Перед смертью украинец назвал Григорьева «лучшим бойцом в мире». В этом бою Тута сам получил много тяжёлых ранений. Боец выжил и сейчас находится на лечении. Он 3 января рассказал, что, когда к нему попало видео, он не смог досмотреть его до конца. Григорьев сообщил, что до начала боя украинец убил его друга.

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с Григорьевым и подарил ему на память якутский нож. Он поблагодарил бойца и добавил, что жители республики гордятся своим земляком.