Москва, 4 января, 2025, 13:18 — ИА Регнум. Военный из Якутии Андрей Григорьев с позывным Тута, сражающийся в рядах штурмового подразделения ВС РФ, не смог досмотреть видеозапись рукопашной схватки, в результате которой он одолел украинского бойца. Об этом он рассказал журналистам.

Соцсети Андрей Григорьев

Бой, о котором ведётся речь, проходил осенью 2024 года во время попытки ВСУ контратаковать село Трудовое под городом Курахово в ДНР. Российский штурмовик отметил, что кадры схватки ему пытался показать его брат, но военнослужащий отказался смотреть.

«Просто очень трудно ещё раз туда вернуться, смотреть, вспоминать это. Как будто здесь я уже почти забыл об этом», — сказал российский штурмовик, слова которого приводит RT.

Боец уточнил, что кадры боя видели также его жена и невестка. По словам военнослужащего, они удивились тому, насколько силён и стоек оказался Тута.

Григорьев уточнил, что после схватки с бойцом ВСУ и выхода из штурма медики выявили у него 14 осколочных и три ножевых ранения. 10 января штурмовик планирует вновь отправиться в зону проведения спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Сети появилось видео с нашлемной камеры военного ВСУ, снятое во время попытки украинских подразделений контратаковать село Трудовое. На кадрах видно, как украинский боец сошёлся в схватке на ножах с российским штурмовиком, который одержал над ним победу. В завершении поединка военный ВСУ признал, что проиграл, и перестал сопротивляться. Григорьев отметил, что засунул гранату под бронежилет противника, и после взрыва сделал контрольный выстрел.

Штурмовик также отметил, что во время рукопашного боя и он, и его противник понимали, что выжить сможет только один. После схватки с украинским военным на Туту вышли ещё шесть бойцов ВСУ, двоих из которых он ликвидировал.

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на историю со схваткой штурмовика из Якутии. Бизнесмен рассказал о своём ноже, который «на всякий случай» вмонтирован в стену в его спальне. Речь идёт о траншейном холодном оружии времён Первой мировой войны, изготовленном в 1917 году. Бизнесмен добавил, что в ближнем бою нож эффективнее пистолета.