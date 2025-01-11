Москва, 11 января, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Одержавший победу в рукопашном бою с украинским военным российский штурмовик из Якутии Андрей Григорьев, рассказал, что удивился столь быстрому присвоению ему звания Героя России.

Телеграм-канал главы Якутии Айсена Николаева Глава Якутии Айсен Николаев и российский штурмовик из Якутии Андрей Григорьев

«Я в шоке… Я не ожидал такого быстрого решения», — приводит его слова телеканал RT.

Отмечается, что Григорьев узнал эту новость от брата, когда тот позвонил ему и попросил включить новости по телевизору. Военный добавил, что вся его семья очень обрадовалась этому событию.

Как передавало ИА Регнум, 11 января президент РФ Владимир Путин присвоил Григорьеву звание Героя России. В указе главы государства отмечается, что награждённый проявил мужество и героизм при исполнении воинского долга.

Боец Григорьев с позывным Тута в зоне спецоперации в рукопашном бою победил украинского военного. Схватка была записана на камеру, прикреплённую к шлему украинца. Рукопашная завязалась при попытке ВСУ отбить село Трудовое в Донецкой Народной Республике у штурмовиков 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки российских войск «Восток».

Перед смертью украинец назвал Григорьева «лучшим бойцом в мире». В этом бою Тута сам получил много тяжёлых ранений. Боец выжил и сейчас находится на лечении. 3 января он рассказал, что, когда к нему попало видео, он не смог досмотреть его до конца. Григорьев сообщил, что до начала боя украинец убил его друга.

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с Григорьевым и подарил ему на память якутский нож. Он поблагодарил бойца и добавил, что жители республики гордятся своим земляком.