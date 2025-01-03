Российский военнослужащий из Якутии с позывным Тута победил боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рукопашном бою. Умирая, противник назвал его «лучшим бойцом в мире». Свидетельство тому — видеокадры с нашлемной камеры врага, снятые, как утверждает Telegram-канал «Воин DV», осенью 2024 года во время попытки украинцев отбить Трудовое у штурмовиков 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток». Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1044-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление армии ВС РФ, Донбасс

В силу жесткости содержания видео не публикуется. Бой противников на короткой дистанции быстро перешёл в ножевой. Мужчины не щадили друг друга. Россиянин оказался сильнее. Умирающий назвал его «лучшим бойцом в мире» и просил позволить ему умереть самостоятельно. Якутский штурмовик просьбу выполнил. По данным военных блогеров, Тута сам получил много тяжёлых ранений, но выжил и сейчас находится на лечении в России, а его противник после поединка подорвал себя гранатой.

Село Трудовое расположено в Донецкой Народной Республике, южнее города Курахово. О его освобождении от боевиков ВСУ Минобороны оповестило в конце декабря 2024 года. Ранее, в начале сентября, глава Минобороны Андрей Белоусов поздравлял командование и личный состав 39-й гвардейской отдельной мотострелковой Краснознаменной бригады по случаю освобождения населённого пункта Константиновка.

«Сегодня вы успешно решаете боевые задачи в составе Южной группировки войск, отражаете атаки противника, занимая более выгодные рубежи и позиции на кураховском направлении», — отмечалось в телеграмме министра обороны.

А за проявленные при выполнении боевых задач мужество и героизм более трех тысяч военнослужащих бригады награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.