Братислава, 11 января, 2025, 23:04 — ИА Регнум. Президент Словакии Петер Пеллегрини отказался посетить Украину из-за приостановки киевским режимом транзита российского газа. Слова словацкого политика приводит издание Aktuality.

Petr David Josek/AP/TASS Президент Словакии Петер Пеллегрини

По словам президента, официальный визит на Украины не рассматривается в настоящее время.

«Если мне придётся ехать туда, чтобы просто сфотографироваться, а мне скажут, что ни одна капля нефти и газа не пойдёт в Словакию, то я действительно не должен туда ехать. Пусть никто на меня не обижается», — отметил Пеллегрини.

Он добавил, что решение киевского режима о приостановке транзита фундаментально угрожает энергетической безопасности Словакии.

«В ситуации, когда украинский парламент принимает закон о запрете транспортировки нефти в Словакию, несмотря на то, что у нас есть действующие контракты, о моей поездке на Украину пока не может быть и речи», — заявил президент Словакии.

Как передавало ИА Регнум, 11 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал главу киевского режима Владимира Зеленскогопопрошайкой и шантажистом. По словам Фицо, опасно прекращать транзит российского газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что обвинять его в попытке разрешить кризис при помощи визита в Москву «крайне интересно и смешно».

1 января пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации.

22 декабря Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Рабочую поездку в Москву он объяснил тем, что это была реакция на заявление Зеленского о том, что Украина прекращает транзит газа. Словацкий премьер отметил, что встреча была деловой, российский лидер подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад и в Словакию.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал визит Фицо в Москву пощёчиной для Зеленского. Он отметил, что премьер Словакии борется за национальные интересы страны даже вопреки воле поджигателей войны в Брюсселе. Он показал всему миру, что словаки не боятся идти своим путём, подчеркнул парламентарий.