Москва, 23 декабря, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Рабочую поездку в Москву премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил тем, что это была реакция на предупреждение главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина прекращает транзит газа.

Фицо и Путин, 2024 год

При этом, Фицо подчеркнул, что был абсолютно честен с западными коллегами — о поездке Евросоюз был информирован 20 декабря, также и о целях визита в Россию.

«Моя встреча стала реакцией на слова Зеленского, который ответил на мой личный вопрос, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», — написал Фицо в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Роберт Фицо ещё раз акцентировал, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным была «деловой». Российский лидер подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад и в Словакию.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря в Кремле прошла встреча Владимира Путина и Роберта Фицо. Стороны провели переговоры. Эта личная встреча Путина и Фицо стала первой с 2016 года.

Если Зеленский не пустит газ в Европу, может возникнуть серьёзный конфликт, предупреждал ранее Фицо. По его словам, Братислава выступает за сохранение транзита российского газа, поскольку прекращение неизбежно приведёт к его подорожанию в Европе.

31 декабря истекает соглашение о транзите российского газа через Украину. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль подтвердил, что с 1 января 2025 года транзит действительно будет прекращён. Возобновление транзита через украинские газопроводы возможно по запросу Евросоюза, но только если это будет не российский газ, уточнил он.

Визит Роберта Фицо в Москву стал пощёчиной для Владимира Зеленского, заявил депутат Европарламента от Словакии Любош Блага. Фицо, по его словам, борется за национальные интересы страны даже вопреки воле поджигателей войны в Брюсселе. Он показал всеми миру, что словаки не боятся идти своим путём, подчеркнул депутат.