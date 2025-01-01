Брюссель, 1 января, 2025, 13:30 — ИА Регнум. Еврокомиссия готова к прекращению поставок российского газа через Украину, сообщает 1 января Reuters со ссылкой на представителя ЕК.

ИА Регнум

«Европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ не российского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, 1 января Россия прекратила поставлять природный газ в Европу через Украину из-за отказа Киева продлевать соответствующие соглашения.

В этот же день премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что остановка транзита газа через Украину в Европу приведёт к суровым последствиям для всех в Евросоюзе, но при этом никак не навредит РФ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 декабря подтвердил решение Киева остановить транзит российского газа через территорию страны с 1 января. Он допустил, что украинскую газотранспортную систему ещё будут использовать, но исключил возможность перекачки топлива из РФ.

Президент России Владимир Путин в октябре заявил, что если бы Киев хотел продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году надо было уже в июле текущего года.