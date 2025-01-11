Братислава, 11 января, 2025, 20:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал главу киевского режима Владимира Зеленского попрошайкой и шантажистом.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Я здесь не для того, чтобы идти рука об руку с Зеленским. Он бегает по Европе, только попрошайничает и шантажирует, выпрашивая у других денег. Этому просто пора положить конец», — сказал он во время заседания парламента.

Фицо добавил, что опасно прекращать транзит российского газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что обвинять его в попытке разрешить кризис при помощи визита в Москву «крайне интересно и смешно».

Как передавало ИА Регнум, 8 января депутат Европарламента от Словакии Моника Беньова заявила, что отказ от участия в консультациях по ситуации с транзитом газа через контролируемую Украиной территорию является свидетельством слабости Зеленского.

1 января пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации.

22 декабря Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Рабочую поездку в Москву он объяснил тем, что это была реакция на заявление Зеленского о том, что Украина прекращает транзит газа. Словацкий премьер отметил, что встреча была деловой, российский лидер подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад и в Словакию.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал визит Фицо в Москву пощёчиной для Зеленского. Он отметил, что премьер Словакии борется за национальные интересы страны даже вопреки воле поджигателей войны в Брюсселе. Он показал всему миру, что словаки не боятся идти своим путём, подчеркнул парламентарий.