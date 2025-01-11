Энгельс, Саратовская область, 11 января, 2025, 10:57 — ИА Регнум. Площадь пожара, который вспыхнул в ночь на 8 января на промышленном объекте в Энгельсе после падения обломков дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ), сократилась на 80%. Об этом 11 января сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Telegram/Роман Бусаргин

«Площадь пожара на промышленном предприятии в Энгельсе сократилась на 80%. Количество дыма также значительно снизилось», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, выгорание топлива продолжается, специалистами предпринимаются все необходимые меры для ликвидации возгорания, а Роспотребнадзор ведёт постоянный мониторинг состояния воздуха.

Бусаргин уточнил, что он на месте происшествия обсудил с представителями экстренных служб текущую ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 января была зафиксирована массированная атака украинских беспилотников на Саратовскую область. Силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА, однако их обломки упали на промышленный объект, расположенный в Энгельсе, где вспыхнул сильный пожар.

В ходе работ по ликвидации возгорания в Энгельсе погибли два сотрудника МЧС, ещё один пострадал, его госпитализировали. Бусаргин также сообщил о введении в Энгельсе режима чрезвычайной ситуации.

Позднее, 9 января, приостановил работу мусоросортировочный комплекс в Энгельсе. Telegram-канал SHOT сообщил, что атаковавшие Саратовскую область беспилотники несли на себе более 100 кг взрывчатки.