Энгельс, Саратовская область, 9 января, 2025, 01:14 — ИА Регнум. Работа мусоросортировочного комплекса приостановлена после введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Энгельсе из-за продолжающегося пожара в промзоне, возникшего в результате атаки украинских беспилотников. Об этом 8 января сообщили в Telegram-канале саратовского филиала компании «Ситиматик».

Mr.TinDC Чрезвычайная ситуация

«В связи с введением в Энгельсе режима ЧС в настоящее время ограничен доступ людей и транспортных средств в зону чрезвычайной ситуации, приостанавливается работа Энгельсского мусоросортировочного комплекса, а также прием мусоровозов», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что информацию о возобновлении работы комплекса опубликуют дополнительно.

Компания «Ситиматик» является региональным оператором в Саратовской области по обращению с твердыми коммунальными отходами. Она состоит из двух мусоросортировочных комплексов с полигонами в Энгельсе и Балакове.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Энгельсе Саратовской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за разрастающегося пожара на промпредприятии после атаки украинских дронов. По информации губернатора Романа Бусаргина, в результате ликвидации возгорания погибли два пожарных. Ещё один специалист МЧС был госпитализирован в больницу.

В районе возгорания постоянно берутся пробы воздуха. Превышения загрязняющих веществ не выявлено, добавил Бусаргин.

В ночь на 8 января украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. Дроны были сбиты силами ПВО, однако обломки ликвидированных аппаратов упали на промышленный объект, расположенный в Энгельсе. В результате произошёл пожар. Для ликвидации огня на объекте развернули оперштаб.