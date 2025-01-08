Энгельс, Саратовская область, 8 января, 2025, 17:55 — ИА Регнум. В Энгельсе Саратовской области вводится режим чрезвычайной ситуации из-за разрастающегося пожара на промпредприятии после атаки украинских дронов. Об этом 8 января сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

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«В связи с увеличением площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введён режим чрезвычайной ситуации», — написал он в Telegram-канале.

По информации губернатора, в результате ликвидации возгорания погибли два пожарных. Ещё один специалист МЧС был госпитализирован в больницу.

На протяжении всего дня в городе в районе возгорания берутся пробы воздуха. Превышения загрязняющих веществ не выявлено, добавил Бусаргин.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 января украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. Дроны были сбиты силами ПВО, однако обломки ликвидированных аппаратов упали на промышленный объект, расположенный в Энгельсе. В результате произошёл пожар. Для ликвидации огня на объекте развернули оперштаб.

Из-за прилётов дронов в Саратовском международном аэропорту Гагарин вводились временные ограничения на приём и выпуск самолётов. В период их действия ни одно воздушное судно не перенаправили на запасные аэродромы.