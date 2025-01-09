Москва, 9 января, 2025, 12:41 — ИА Регнум. Атаковавшие Саратовскую область в ночь на 8 января дроны украинских формирований несли на себе свыше 100 кг взрывчатки. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВСУ атаковали Саратовскую область беспилотниками «Бобёр», способными пролетать до 1 тыс. км», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 января на Саратовскую область была осуществлена массированная атака беспилотников. Их сбили силы противовоздушной обороны армии России, однако обломки ликвидированных аппаратов упали на промышленный объект, расположенный в Энгельсе, где произошло сильное возгорание.

В ходе тушения пожара в Энгельсе погибли два сотрудника МЧС, ещё один пострадал и был госпитализирован. По словам губернатора региона Романа Бусаргина, из-за возгорания в Энгельсе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Из-за ЧС 9 января также приостановил работу мусоросортировочный комплекс в Энгельсе. В районе возгорания постоянно берутся пробы воздуха, превышения загрязняющих веществ выявлено не было.