Киев, 11 января, 2025, 09:59 — ИА Регнум. Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского является свидетельством патовой ситуации, которая в настоящее время складывается для Украины. Такое мнение высказал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh

«Мотающийся по Европе с целью достучаться до Америки Зеленский только усиливает ощущение патовой ситуации, в которую он завёл страну», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам депутата Рады, публичный отказ избранного президента США Дональда Трампа принять Украину в состав НАТО ещё раз показывает, что у главы киевского режима нет никакого плана для победы в конфликте.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января Дубинский заявил, что Трамп словами о сроках переговоров с Россией фактически выдвинул Зеленскому ультиматум. По мнению депутата Рады, этим был фактически дан отсчёт избирательной кампании, которая может пройти и без главы киевского режима.

Ранее в этот же день Генштаб украинских формирований признал сложной для своих подчинённых обстановку на фронте. Отмечалось, что самая тяжёлая для ВСУ ситуация наблюдается возле Волчанска и Дзержинска, а также на купянском, лиманском, краматорском, красноармейском и кураховском направлениях.

Газета The Washington Post сообщила, что Украина может не пережить ещё один год вооружённого конфликта на фоне потерь своих формирований и нехватки живой силы. По словам автора публикации, в данный момент боевые действия, которые ведут российские военные, дошли до «переломного момента».