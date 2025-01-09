Киев, 9 января, 2025, 12:11 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп словами о сроках переговоров с Россией фактически выдвинул главе киевского режима Владимиру Зеленскому ультиматум. Такое мнение 9 января высказал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Andreas Arnold/Global Look Press

«Трамп дал Зеленскому шесть месяцев на завершение конфликта», — написал он в своём Тelegram-канале, уточнив, что речь шла именно о прекращении конфликта, а не о приостановке военных действий.

Дубинский отметил, что специальный посланник по Украине в администрации избранного главы Белого дома Кит Келлог накануне это подтвердил.

«Фактически дан отсчёт избирательной кампании, которая, если Зеленский продолжит сопротивляться миру, пройдёт вообще без него», — добавил депутат Рады.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января Трамп заявил, что рассчитывает на завершение украинского конфликта в течение шести месяцев. Он также назвал ситуацию вокруг Украины фиаско действующего президента США Джо Байдена.

Позднее в этот же день Келлог назвал самой большой ошибкой Байдена отказ от переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что глава государства для достижения результата должен вести диалог и с союзниками, и с противниками, хотя это и непросто.

Президент РФ 19 декабря 2024 года заявлял, что российской стороне не нужны предварительные условия для переговоров с Украиной. До этого он отмечал, что одним из условий для переговоров станет отказ Киева от планов вхождения в НАТО. Для начала переговорного процесса киевский режим также должен признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые вернулись в состав РФ в 2022 году.