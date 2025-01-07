Вашингтон, 7 января, 2025, 09:33 — ИА Регнум. Украина едва ли сможет пережить ещё один год разрушительного вооружённого конфликта на фоне потерь украинских формирований и нехватки живой силы. Об этом 6 января написала американская газета The Washington Post.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

«Украина вряд ли переживет ещё один год этого разрушительного … [конфликта]», — говорится в публикации.

По мнению авторов материала, на данный момент военные действия, которые ведёт армия России, дошли до «переломного момента».

При этом отмечается, что Западу не стоит спешить в вопросе урегулирования конфликта на Украине, потому что США необходимо не допустить усиления России из-за украинского кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил о наличии у президента РФ Владимира Путина ключевого преимущества в переговорах по Украине. Эксперт пояснил, что для Москвы нет необходимости завершать конфликт на Украине мирными переговорами, так как она может этого достичь военным путём.

Ранее в этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о нежелании садиться за стол переговоров втроём с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России. Зеленский хочет до этого сам договориться с избранным главой Белого дома и привлечь к переговорам Евросоюз.

Путин 19 декабря 2024 года указывал на то, что РФ не нужны предварительные условия для переговоров с Украиной. Ранее глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом станет его отказ от планов вхождения в НАТО. Кроме того, для начала мирных переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году,