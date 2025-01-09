Киев, 9 января, 2025, 11:43 — ИА Регнум. Обстановка по линии фронта остаётся сложной для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Генштаб украинской армии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе, безостановочно атакует наши позиции», — отмечается в заявлении, опубликованном 8 января в Telegram-канале штаба.

По информации военных, наиболее сложная ситуация для ВСУ сложилась в районе Волчанска, Дзержинска, а также на купянском, лиманском, краматорском, красноармейском и кураховском направлениях.

Как передавало ИА Регнум, 8 января британский военный аналитик Александр Меркурис назвал катастрофическими потери украинской армии в зоне конфликта в первую неделю 2025 года. Он не исключил, что данный период стал худшим для ВСУ за всё время спецоперации, так как был потерян логистический центр Курахово в Донецкой Народной Республике и расширена зона контроля западнее населённого пункта Великая Новосёлка. Также не увенчалась успехом попытка контрнаступления в Курской области, добавил эксперт.

Днём ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что отказ киевского режима от проведения мирных переговоров с Россией обернулся тяжёлыми потерями для украинских формирований и утратой территорий Украины. Эксперт также предупредил, что сегодня мирные переговоры будут значительным образом отличаться от любых подобных процессов ранее, так как Украина и НАТО проигрывают в этом конфликте.