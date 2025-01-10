Берлин, 11 января, 2025, 02:57 — ИА Регнум. У побережья острова Рюген дрейфует танкер Eventin, на борту которого почти 100 тыс. тонн нефти. Об этом сообщило командование ФРГ по чрезвычайным ситуациям на море.

Stefan Sauer/Global Look Press

«Танкер Eventin под флагом Панамы дрейфует в пятницу днём на малой скорости в прибрежных водах Балтийского моря к северу от Рюгена, не имея возможности маневрировать. <…> По имеющимся данным, танкер загружен примерно 99 тысячами тонн нефти», — отмечается в сообщении.

Там добавили, что необходимости в эвакуации экипажа судна нет. Командование в настоящее время занимается операцией по буксировке судна к берегу. Уточнятся, что угрозы утечки нефтепродуктов нет. В ближайшее время будет принято решение о транспортировке танкера в один из портов Германии.

При этом таблоид Bild утверждает, что танкер якобы загрузил нефть в российском порту Усть-Луга и направлялся в Египет.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате инцидента произошёл разлив нефтепродуктов. 26 декабря в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

В Анапе также открылся единый штаб добровольцев, помогающих очищать берег Чёрного моря от разлива мазута. Работы по устранению загрязнения ведут более 10 тыс. добровольцев, они спасают морских животных, птиц и очищают берег.

9 января президент РФ Владимир Путин назвал недостаточными усилия по устранению разлива на Кубани и поручил проработать план подъёма затонувших танкеров с мазутом. Он также поблагодарил волонтёров, которые принимают участие в ликвидации последствий.