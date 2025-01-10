Москва, 11 января, 2025, 00:32 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп уже «указывает на место» Брюсселю и Киеву, устанавливая приоритеты внешней политики страны. Об этом 10 января заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Trump Tower

Как отметил Слуцкий, главу киевского режима Владимира Зеленского и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен не пригласили на инаугурацию Трампа, которая состоится 20 января.

«Дональд Трамп уже «указывает на место» Киеву и Брюсселю. Зеленского и русофобку фон дер Ляйен не позвали на инаугурацию 47-го президента США, которая состоится через 10 дней. Невербальная расстановка приоритетов внешней политики будущей американской администрации», — пояснил Слуцкий в своём Telegram-канале.

Как указал Слуцкий, Трамп на уровне предвыборной риторики неоднократно декларировал намерение содействовать урегулированию украинского конфликта и прекращению кровопролития, члены его команды ставили вопрос о бесполезности безумных трат из казны США на поддержку Киева. Поэтому, по мнению Слуцкого, такая «пауза» в контактах с Зеленским может быть показательна.

В случае с Урсулой фон дер Ляйен, которая, по словам Слуцкого, «находится в панике» и ищет встречи с избранным президентом США, Трамп даёт понять, что условия диктует именно он. По словам Слуцкого, Европе давно нужно было быть аккуратнее в играх с евро-атлантической солидарностью.

«До возможных перемен в политике Запада несколько дней. Россия готова адекватно ответить и на конструктивные предложения (если последуют), и на угрозы и вызовы. Но своими национальными интересами не поступимся ни на йоту. Слишком дорого обошлись уроки новейшей истории. При любом развитии событий защитим безопасность страны и Русского мира», — заключил политик.

Ранее ИА Регнум сообщало, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не поедет на церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа, потому что не получила приглашения на это мероприятие. Представитель ЕК Паула Пинью отметила, что глава ЕК рассмотрит возможность поездки на инаугурацию избранного главы Белого дома, если получит приглашение.

Трамп 16 декабря рассказал, что не пригласил главу киевского режима Зеленского на церемонию своей инаугурации. При этом избранный глава Белого дома разрешил Зеленскому приехать на церемонию, если тот этого захочет.

Газета Financial Times 10 января написала, что председатель КНР Си Цзиньпин может направить высокопоставленное лицо на инаугурацию Трампа. В качестве потенциальных кандидатур автор публикации назвал заместителя Си Цзиньпина Хань Чжэна и главу МИД КНР Ван И.

Газета The Times of Israel 9 января написала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от планов посетить церемонию инаугурации избранного главы Белого дома. Причины такого решения главы израильского правительства не уточнялись.

Церемония инаугурации Трампа должна пройти 20 января, и отвечающая за её организацию команда избранного президента США пригласила на мероприятие ряд высокопоставленных иностранных гостей. В числе прочих политиков в церемонии может принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.