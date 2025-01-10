Брюссель, 10 января, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не поедет на церемонию инаугурации президента США Дональда Трампа, потому что не получила приглашения на это мероприятие. Об этом 10 января сообщила представитель ЕК Паула Пинью.

Zuma/TASS Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Председатель фон дер Ляйен не имеет планов посетить инаугурацию Трампа», — заявила она на брифинге в Брюсселе.

Пинью также отметила, что глава ЕК рассмотрит возможность поездки на инаугурацию избранного главы Белого дома, если получит приглашение.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января агентство Bloomberg написало, что фон дер Ляйен, несмотря на тяжёлую пневмонию, хочет организовать встречу с Трампом до его инаугурации. Уточнялось, что представители Евросоюза и избранного главы Белого дома уже провели предварительные переговоры на эту тему.

Газета Financial Times 10 января написала, что председатель КНР Си Цзиньпин может направить высокопоставленное лицо на инаугурацию Трампа. В качестве потенциальных кандидатур автор публикации назвал заместителя Си Цзиньпина Хань Чжэна и главу МИД КНР Ван И.

Газета The Times of Israel 9 января написала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от планов посетить церемонию инаугурации избранного главы Белого дома. Причины такого решения главы израильского правительства не уточнялись.

Церемония инаугурация Трампа должна пройти 20 января, и отвечающая за её организацию команда избранного президента США пригласила на мероприятие ряд высокопоставленных иностранных гостей. В числе прочих политиков в ней может принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.