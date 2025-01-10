Пекин, 10 января, 2025, 04:57 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин может направить высокопоставленное лицо на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники.

Ju Peng/Global Look Press

По данным издания, в качестве потенциальных кандидатур: заместитель Си Цзиньпина Хань Чжэна, а также глава МИД КНР Ван И.

Как утверждает FT, команда Трампа высказала желание видеть на инаугурации в качестве эмиссара из КНР члена Постоянного комитета политбюро ЦК КПК Цай Ци, которого газета называет «правой рукой Си Цзиньпина».

Вместе с этим отмечается, что присутствие чиновника вместо посла станет первым прецендентом за всё время инаугураций президентов США.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря стало известно, что Си Цзиньпин не посетит инаугурацию избранного президента США в январе 2025 года. На мероприятие Китай будет представлять «высокопоставленная делегация».

Инаугурация Трампа должна состояться 20 января, и отвечающая за её организацию команда избранного президента США пригласила на это мероприятие ряд высокопоставленных иностранных гостей. В церемонии в числе прочих политиков может принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

8 января стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от намерения посетить церемонию инаугурации.