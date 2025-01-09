Тель-Авив, Израиль, 9 января, 2025, 16:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от намерения посетить церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Об этом в четверг, 9 января, сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на помощника главы израильского правительства.

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Причины такого решения главы правительства Израиля не уточняются.

При этом отмечается, что, по информации издания, никакого приглашения посетить США в канцелярию израильского премьер-министра не поступало.

Международный уголовный суд (МУС) в ноябре 2024 года выдал ордер на арестНетаньяху и экс-главы минобороны Израиля Йоава Галанта, предположительно, за совершённые израильской армией военные преступления в секторе Газа.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 16 декабря рассказал, что не пригласил главу киевского режима Владимира Зеленского на церемонию своей инаугурации. При этом избранный глава Белого дома разрешил Зеленскому приехать на церемонию, если тот этого захочет.

Ранее, 13 декабря, стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин не посетит инаугурацию избранного президента США в январе 2025 года. На мероприятие Китай будет представлять «высокопоставленная делегация».

Инаугурация Трампа должна состояться 20 января, и отвечающая за её организацию команда избранного президента США пригласила на это мероприятие ряд высокопоставленных иностранных гостей. В церемонии в числе прочих политиков может принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.