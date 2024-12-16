Вашингтон, 16 декабря, 2024, 20:11 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп 16 декабря заявил, что не пригласил главу киевского режима Владимира Зеленского на свою инагурацию, которая состоится в январе 2025 года в Вашингтоне.

Vannicelli/Grillotti/Global Look Press Владимир Зеленский

«Нет, я не приглашал», — сказал Трамп журналистам на пресс-конференции, говоря о приглашении Зеленского на инаугурацию.

При этом избранный президент США отметил, что если глава киевского режима хочет присутствовать на инагурации, то может приехать.

Трамп также заявил, что Зеленский должен готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта. Избранный глава Белого дома добавил, что усердно работает над прекращением конфликта на Украине, и «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

13 декабря стало известно, что лидер КНР Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию избранного президента США в январе 2025 года. Вместо Си Цзиньпина на мероприятие прибудет «высокопоставленная делегация».

Днём ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приглашение от Трампа на церемонию инаугурации Владимиру Путину не направлялось.

Церемония инаугурации Трампа намечена на 20 января 2025 года. Отвечающая за её организацию команда избранного главы Белого дома намерена пригласить и других высокопоставленных иностранных гостей. В церемонии могут принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.