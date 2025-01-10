Лос-Анджелес, США, 10 января, 2025, 13:53 — ИА Регнум. В Калифорнии беспилотник врезался в самолёт Canadair CL-415 Super Scooper, тушивший бушующие пожары. Об этом 10 января сообщила телекомпания ABC7 со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA).

Jon Putman/Keystone Press Agency/Global Look Press

В момент столкновения воздушное судно находилось в небе над районом Пасифик-Палисейдс. Утверждается, что дрон оставил в крыле самолёта отверстие размером с футбольный мяч. Борт смог благополучно приземлиться, но был выведен из эксплуатации. Точные сроки его ремонта неизвестны.

Информация о пострадавших не поступала.

После аварии FAA поспешило напомнить, что в районе Лос-Анджелеса действует запрет на полёты и запуск беспилотников теми, кто не связан с операцией по тушению пожаров. Управление намерено провести расследование и привлечь к ответственности нарушившего запрет. Его может ожидать тюремное заключение сроком на один год. Также FAA вправе наложить штраф в размере до 75 тыс. долларов.

Как сообщало ИА Регнум, возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах — 105 км/ч. По последним данным, погибли восемь человек. Из зоны стихийного бедствия эвакуировано 360 тыс. человек.

9 января полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, который привёл к началу пожара «Кеннет» на западе района. Он стал лишь одним из пяти, угрожающих домам недалеко от Калабасаса и Хидден-Хиллз. Задержать возможного виновника помогли сами граждане.

Действующий президент США Джо Байден назвал пожары в Калифорнии, площадь которых достигла почти 13 тыс. га, самыми масштабными и разрушительными в истории штата. Исследователи связали их появление с масштабными изменениями климата. По их словам, на ситуацию также повлиял рельеф региона, для которого характерны крутые склоны. На них растения могут гореть интенсивнее, а огонь распространяться быстрее.