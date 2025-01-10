Лос-Анджелес, США, 10 января, 2025, 08:16 — ИА Регнум. Количество погибших в результате мощных природных пожаров, бушующих в американском штате Калифорния, возросло до восьми. Об этом 10 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на мэра Малибу Дуга Стюарта.

Global Look Press/Alexander G. Seyum/Keystone Press Agency

«Эта трагическая новость тяжело отзывается в наших сердцах… От имени города Малибу я хочу выразить глубочайшие соболезнования близким погибшего. Мы скорбим вместе с вами», — сказал он.

Отмечается, что в Национальном лесу Лос-Анджелеса возник новый очаг возгорания из-за съехавшего в кювет автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января на севере Лос-Анджелеса вспыхнул пожар. Скорость разносившего огонь ветра достигала 48 км/ч, местами в горах — 112 км/ч и в населённых пунктах — до 105 км/ч.

Действующий президент США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия, а 9 января назвал пожары самыми масштабными и разрушительными в истории Калифорнии. В Лос-Анджелес было направлено для тушения пожаров 10 военных вертолётов.

Вице-президент США Камала Харрис на фоне стихийного бедствия отменила запланированную поездку в Сингапур, Бахрейн и Германию. Она должна была стать для Харрис последней на этом посту.

Природные пожары уничтожили дома известных голливудских актёров, включая Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис. Российский актёр и певец Алексей Воробьёв сообщил, что тоже лишился дома из-за пожара. После этого его призвали вернуться в Россию из США. В городе Малибу в Калифорнии полностью сгорел дом сына президента США Хантера Байдена.