Лос-Анджелес, США, 10 января, 2025, 12:02 — ИА Регнум. Полиция округа Лос-Анджелес задержала подозреваемого в поджоге, приведшем к началу пожара «Кеннет» на западе района. Об этом 9 января сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на правоохранителей.

«Департамент полиции Лос-Анджелеса подтвердил, что пожар «Кеннет» расследуется как дело о поджоге, подозреваемый находится под стражей», — указано в материале.

Указанный пожар стал лишь одним из пяти, угрожающих домам недалеко от Калабасаса и Хидден-Хиллз. Следователи предполагают, что поджог устроили целенаправленно. Задержать возможного виновника помогли сами граждане.

Окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хохман отметил, что подозреваемого может ожидать пожизненный срок, так как степень тяжести преступления сравнима с убийством.

Как сообщало ИА Регнум, возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах — до 105 км/ч. При этом метеорологи спрогнозировали чрезвычайно пожароопасную погоду 8 января в Лос-Анджелесе и Вентуре. По последним данным, погибли восемь человек.

Действующий президент США Джо Байден на следующий день объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. Пожары он назвал самыми масштабными и разрушительными в истории штата. По словам главы государства, из зоны стихийного бедствия эвакуировано 360 тыс. человек.