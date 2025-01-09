Лос-Анджелес, США, 9 января, 2025, 17:13 — ИА Регнум. Кадры города Альтадены близ Лос-Анджелеса, сделанные спутником до и после лесных пожаров, наглядно демонстрируют разрушительную мощь обрушившегося на штат Калифорния бедствия.

Кадр из видео

Район с частными домами, некогда заполненный растительностью, после бушевавшего огня буквально превратился в выжженную пустыню. На снимках полностью исчезли зелёные кроны деревьев и травяные лужайки. Теперь разрушенные, полностью сгоревшие дома окружает лишь серое пепелище и устоявшие обугленные стволы. Можно заметить, что некоторые строения всё ещё охвачены пламенем, от которого в небо поднимается дым.

По информации газеты The Guardian, площадь пожара составила 43 кв. км, повредив больше пяти школьных городков. Около 750 пожарных участвовали в тушении огня. Отмечается, что пожары начались в особенно неудачное время для Южной Калифорнии, где с начала октября прошлого года ещё не выпало значительных осадков.

Как сообщало ИА Регнум, возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч. При этом метеорологи спрогнозировали чрезвычайно пожароопасную погоду 8 января в Лос-Анджелесе и Вентуре. По последним данным, погибли пять человек. Свыше 130 тыс. человек были эвакуированы, больше 1 тыс. строений повреждены.

Президент США Джо Байден на следующий день объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. Пожар уничтожил дома известных голливудских актёров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис. О том, что лишился жилища из-за пожара, сообщил также российский актёр и певец Алексей Воробьёв.

Избранный президент США Дональд Трамп призвал губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне непрекращающихся пожаров. Один из красивейших уголков США превратился в пепел, сгорев дотла, посетовал политик.