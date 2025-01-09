Вашингтон, 9 января, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп призвал губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне непрекращающихся пожаров. Об этом 9 января будущий глава страны заявил в соцсети в Truth Social.

Ringo Chiu Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом

«Один из лучших и красивейших уголков Соединенных Штатов Америки сгорает дотла. Всё превратилось в пепел, и Гэвин… должен уйти в отставку. Это всё его вина», — написал он на своей странице.

По последним данным, в результате пожаров, площадь которых превысила 10,5 тысячи гектаров, погибли как минимум пять человек.

Как передавало ИА Регнум, возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч.

8 января нынешний президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате. Кроме того, Пентагон направил 10 вертолетов ВМС США для борьбы с пожарами в Лос-Анджелесе. Кроме того, были выделены средства и персонал для тушения пожаров в Калифорнии, так как местные власти не справляются с распространением пламени.

Также банкир Джон Лефевр, комментируя новости о лесном пожаре в Лос-Анджелесе, напомнил что департамент борьбы с пожарами ранее направил излишки своего оборудования на Украину в марте 2022 года и теперь не в состоянии справиться с бедствием.