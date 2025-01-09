Лос-Анджелес, США, 9 января, 2025, 04:22 — ИА Регнум. Как минимум пять человек стали жертвами лесных пожаров, охвативших несколько районов Лос-Анджелеса в американском штате Калифорния. Об этом 8 января сообщает ABC News.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Начальник пожарной охраны округа Энтони Марроне заявил, что из-за ветров, которые способствуют распространению огня, опасности подвергаются все жители населенного города. Власти Лос-Анджелеса объявили эвакуацию, десятки тысяч жителей уже покинули свои дома.

Отмечается, что зафиксировано четыре очага возгорания, ни один из них не удалось локализовать. Общая площадь пожаров превысила 10,5 тысячи гектаров и продолжает расти. Огнём уничтожено более тысячи строений, свыше 930 тыс. потребителей электроэнергии остаются без света.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Пентагон направил десять вертолетов ВМС США для борьбы с пожарами в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Кроме того, по поручению президента США Джозефа Байдена Пентагон выделит средства и персонал для тушения пожаров в Калифорнии, так как местные власти не справляются с распространением пламени.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх отметила, что из-за сильного ветра возникли трудности с доставкой необходимых для пожаротушения средств.

Возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах до 105 км/ч. При этом метеорологи спрогнозировали чрезвычайно пожароопасную погоду 8 января в Лос-Анджелесе и Вентуре. По последним данным, погибли как минимум два человека.

В зону эвакуации попала и резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Сама она находилась в Вашингтоне. Политик выразила благодарность борющимся с пожарами экстренным службам.