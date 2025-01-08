Палм-Бич, США, 8 января, 2025, 14:51 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на завершение вооружённого конфликта на Украине в течение полугода. Об этом сообщил 7 января телеканал Fox News.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

«Надеюсь, в течение шести месяцев. Надеюсь, что это будет возможно в этот период», — заявил Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Как отметил избранный президент США, ситуация на Украине — это фиаско действующего американского лидера Джо Байдена. Трамп подчеркнул, что в его президентство подобный конфликт был бы невозможен.

Трамп также заявил, что знает о готовности российского президента Владимира Путина провести с ним переговоры. Он уточнил, что разговор с российским лидером может состояться только после инаугурации, назначенной на 20 января.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2024 года Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной. Киев должен признать существующие территориальные реалии и вывести свои войска из регионов, воссоединившихся с РФ в 2022 году. Также Украина должна отказаться от планов вхождения в НАТО.

Трамп 16 декабря заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому пора готовиться к заключению соглашения об урегулировании конфликта.

Путин 19 декабря заявил, что Москва всегда была готова к переговорам по Украине, но от них отказывается Киев. Он напомнил, что в июле 2022 года в Стамбуле были достигнуты договорённости с украинской стороной. Под влиянием бывшего главы британского правительства Бориса Джонсона Киев отказался от принятых решений.