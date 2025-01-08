Посланник Трампа Келлог назвал главную ошибку Байдена в отношении Путина
Посланник Трампа Келлог: отказ от переговоров с Путиным — главная ошибка Байдена
Вашингтон, 9 января, 2025, 01:32 — ИА Регнум. Отказ действующего президента США Джо Байдена от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным является самой большой его ошибкой. Такое мнение высказал назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом спецпосланник по Украине Кит Келлог.
«Думаю, что самая большая ошибка, которую допустил президент Байден, заключается в том, что он никогда не вступал ни в какие переговоры с Путиным. Я имею в виду, что он не разговаривал с ним более двух лет», — заявил Келлог в эфире Fox News.
По словам Келлога, президент для достижение результата должен поддерживать диалог как с союзниками, так и с противниками, несмотря на то, что это непросто. Помимо этого, будущий спецпосланник заявил, что уверен в способности Трампа достичь соглашения между Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
«Думаю, что они придут к решению в ближайшей перспективе», — отметил Келлог.
Как передавало ИА Регнум, 7 января агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Келлог отложил свою поездку в Киев и другие столицы стран Европы до церемонии инаугурации избранного главы Белого дома, которая пройдёт 20 января. Отмечалось, что первый визит Келлога в Киев был запланирован на начало января, также он должен был посетить другие столицы европейских стран, в том числе Рим и Париж.
19 декабря спецпредставитель Трампа выразил уверенность, что Россия и Украина готовы приступить к переговорам о завершении конфликта. При этом ранее он отмечал, что хочет сосредоточить усилия на приближении начала переговоров между Москвой и Киевом.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 6 декабря указал на то, что избранный президент США и его команда посылают противоречивые сигналы. При этом дипломат подчеркнул, что Россия открыта для честного диалога на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга, однако нет уверенности, что Вашингтон воспользуется такой возможностью.
Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства. В ноябре Путин заявил, что перечисленные в июне требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.