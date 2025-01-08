Вашингтон, 9 января, 2025, 01:32 — ИА Регнум. Отказ действующего президента США Джо Байдена от переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным является самой большой его ошибкой. Такое мнение высказал назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Владимира Путина и Джо Байдена

«Думаю, что самая большая ошибка, которую допустил президент Байден, заключается в том, что он никогда не вступал ни в какие переговоры с Путиным. Я имею в виду, что он не разговаривал с ним более двух лет», — заявил Келлог в эфире Fox News.

По словам Келлога, президент для достижение результата должен поддерживать диалог как с союзниками, так и с противниками, несмотря на то, что это непросто. Помимо этого, будущий спецпосланник заявил, что уверен в способности Трампа достичь соглашения между Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

«Думаю, что они придут к решению в ближайшей перспективе», — отметил Келлог.

Как передавало ИА Регнум, 7 января агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Келлог отложил свою поездку в Киев и другие столицы стран Европы до церемонии инаугурации избранного главы Белого дома, которая пройдёт 20 января. Отмечалось, что первый визит Келлога в Киев был запланирован на начало января, также он должен был посетить другие столицы европейских стран, в том числе Рим и Париж.

19 декабря спецпредставитель Трампа выразил уверенность, что Россия и Украина готовы приступить к переговорам о завершении конфликта. При этом ранее он отмечал, что хочет сосредоточить усилия на приближении начала переговоров между Москвой и Киевом.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 6 декабря указал на то, что избранный президент США и его команда посылают противоречивые сигналы. При этом дипломат подчеркнул, что Россия открыта для честного диалога на основе взаимного уважения и учёта интересов друг друга, однако нет уверенности, что Вашингтон воспользуется такой возможностью.

Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства. В ноябре Путин заявил, что перечисленные в июне требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.