Тверь, 9 января, 2025, 11:28 — ИА Регнум. Мужчина, которого обвинили в убийстве своих четырёх детей в частном доме в Калининском округе Тверской области, умер в больнице. Об этом 9 января сообщил источник «Известий».

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Обвиняемый был доставлен в медучреждение после попытки суицида. По информации «РИА Новости», мужчина скончался более недели назад.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря 2024 года в частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области обнаружили тела четверых детей в возрасте от года до семи лет. В причастности к гибели детей заподозрили их отца.

Позднее в этот же день подозреваемого в убийстве своих четверых детей, заключили под стражу. Отмечалось, что выездное судебное заседание прошло в больнице, в которую мужчину доставили после попытки свести счёты с жизнью. На следующий день ему предъявили обвинение.

Жители СНТ рассказали, что несколько дней назад мужчина стал странно и агрессивно себя вести и в доме начались скандалы, которых раньше не было. Членам семьи, в которой погибли дети, оказали всю необходимую помощь.