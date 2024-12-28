Тверь, 28 декабря, 2024, 08:47 — ИА Регнум. В частном доме в садоводческом некоммерческом товариществе «Межурка» в Тверской области обнаружили тела четверых погибших детей. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ruslan Yarocky/Global Look Press

«В связи с поступившим сообщением об обнаружении четырёх погибших детей в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа на место выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов», — говорится в сообщении пресс-службы в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что установление всех обстоятельств трагического инцидента поставлено надзорным ведомством на контроль.

Как сообщил Telegram-канал Mash, по предварительной информации, дети (все четверо возрастом младше семи лет) могли погибнуть от рук собственного отца, который после этого попытался свести счёты с жизнью. Правоохранители задержали мужчину и допрашивают его. Как рассказали соседи, семья считалась благополучной.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля у мусорного контейнера на Монастырской улице в Перми нашли в чемодане тело ребёнка примерно семи лет со следами насилия. Чемодан ранним утром нашёл мужчина без определённого места жительства, который после этого сразу обратился в полицию.

В одной из квартир в посёлке Тайцы в Ленинградской области 9 июля нашли мёртвого ребёнка грудного возраста. В ходе первоначального осмотра на его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.