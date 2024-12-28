Тверь, 28 декабря, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Жителя Тверской области, подозреваемого в убийстве своих четверых детей, заключили под стражу. Об этом сообщили в субботу, 28 декабря, в региональной прокуратуре.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«С учётом позиции прокуратуры Заволжского района Твери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что судебное заседание было выездным и прошло в больнице, куда подозреваемого доставили после попытки суицида.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938404" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> По факту убийства детей в Тверской области возбуждено уголовное дело

Как сообщало ИА Регнум, тела детей в возрасте от года до семи лет обнаружили 28 декабря в частном доме СНТ «Межурка».

Пока отец находится в реанимации после попытки покончить с собой, следователи работают с матерью погибших. Жители СНТ отмечали, что несколько дней назад мужчина стал странно и агрессивно себя вести. В доме начались скандалы, хотя подобного раньше не было.