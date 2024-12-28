Мужчину, подозреваемого в убийстве четырёх детей, заключили под стражу
Тверь, 28 декабря, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Жителя Тверской области, подозреваемого в убийстве своих четверых детей, заключили под стражу. Об этом сообщили в субботу, 28 декабря, в региональной прокуратуре.
«С учётом позиции прокуратуры Заволжского района Твери избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в публикации ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что судебное заседание было выездным и прошло в больнице, куда подозреваемого доставили после попытки суицида.
Как сообщало ИА Регнум, тела детей в возрасте от года до семи лет обнаружили 28 декабря в частном доме СНТ «Межурка».
Пока отец находится в реанимации после попытки покончить с собой, следователи работают с матерью погибших. Жители СНТ отмечали, что несколько дней назад мужчина стал странно и агрессивно себя вести. В доме начались скандалы, хотя подобного раньше не было.