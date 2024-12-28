Калининский район, Тверская область, 28 декабря, 2024, 16:48 — ИА Регнум. В Тверской области членам семьи, в которой погибли четверо детей, оказывают всю необходимую помощь. Об этом 28 декабря заявила региональный уполномоченный по правам ребёнка Лариса Мосолыгина в социальной сети «ВКонтакте».

Кадр из видео

«Погибли четверо детей. Проводятся все необходимые оперативные следственные мероприятия. Членам семьи оказывается необходимая помощь. Других подробностей для публичного оглашения у меня не будет», — написала Мосолыгина.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3938381" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> По факту убийства детей в Тверской области возбуждено уголовное дело

Как сообщало ИА Регнум, тела четверых погибших детей в возрасте младше семи лет были обнаружены в частном доме в садоводческом некоммерческом товариществе «Межурка» в Калининском муниципальном округе.

По данным Telegram-канала SHOT, дети могли погибнуть от рук отца. Мужчина находится в реанимации после попытки самоубийства в состоянии наркотического опьянения. Мать детей допрашивают.

Семья до сих пор не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Как рассказали соседи, она считалась благополучной.