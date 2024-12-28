Членам семьи убитых под Тверью детей оказывают необходимую помощь
Калининский район, Тверская область, 28 декабря, 2024, 16:48 — ИА Регнум. В Тверской области членам семьи, в которой погибли четверо детей, оказывают всю необходимую помощь. Об этом 28 декабря заявила региональный уполномоченный по правам ребёнка Лариса Мосолыгина в социальной сети «ВКонтакте».
«Погибли четверо детей. Проводятся все необходимые оперативные следственные мероприятия. Членам семьи оказывается необходимая помощь. Других подробностей для публичного оглашения у меня не будет», — написала Мосолыгина.
Как сообщало ИА Регнум, тела четверых погибших детей в возрасте младше семи лет были обнаружены в частном доме в садоводческом некоммерческом товариществе «Межурка» в Калининском муниципальном округе.
По данным Telegram-канала SHOT, дети могли погибнуть от рук отца. Мужчина находится в реанимации после попытки самоубийства в состоянии наркотического опьянения. Мать детей допрашивают.
Семья до сих пор не попадала в поле зрения правоохранительных органов. Как рассказали соседи, она считалась благополучной.