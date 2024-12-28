Тверь, 28 декабря, 2024, 11:50 — ИА Регнум. В гибели четырёх детей в Тверской области подозревают их отца. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщил Telegram-канал SHOT.

Ruslan Yarocky/Global Look Press

По его данным, жители СНТ «Межурка», где всё произошло, говорили, что несколько дней назад мужчина стал странно и агрессивно себя вести. В доме начались скандалы, хотя подобного раньше не было.

Сейчас подозреваемый находится в реанимации после попытки суицида. Рядом дежурят полицейские. На месте происшествия работают следователи. Мать детей допрашивают.

Предположительно, мужчина мог совершить преступление в состоянии наркотического опьянения.

Об обнаружении тел четырёх детей в возрасте до семи лет в частном доме стало известно утром 28 декабря. Ранее семья не попадала в поле зрения правоохранительных органов и, по словам соседей, считалась благополучной.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля у мусорного контейнера на Монастырской улице в Перми нашли в чемодане тело ребёнка примерно семи лет со следами насилия. Чемодан ранним утром нашёл мужчина без определённого места жительства, который после этого сразу обратился в полицию.