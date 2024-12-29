Тверь, 29 декабря, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Мужчине, который убил своих четверых детей в Тверской области, предъявили обвинение. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета по региону.

СУ СК России по Тверской области Следователь на месте преступления

«Мужчине предъявлено обвинение в убийстве своих четырех малолетних детей (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). По ходатайству следствия в отношении фигуранта в медицинском учреждении судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проводятся все необходимые следственные действия.

Как сообщало ИА Регнум, тела детей в возрасте от года до семи лет обнаружили 28 декабря в частном доме СНТ «Межурка». Жители СНТ отмечали, что несколько дней назад мужчина стал странно и агрессивно себя вести. В доме начались скандалы, хотя подобного раньше не было.