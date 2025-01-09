Лондон, 9 января, 2025, 08:58 — ИА Регнум. В Евросоюзе наблюдается беспокойство из-за усиления якобы угрозы со стороны России и нарастающего безразличия США по этому поводу при приходе к власти избранного американского президента Дональда Трампа. В связи с этим в ЕС хотят укрепить свои оборонные способности, однако НАТО на треть недотягивает до уровня, необходимого для «сдерживания» РФ. Об этом написала газета Financial Times.

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

«В Европе назревает кризис безопасности. Две опасные стихии могут объединиться в 2025 году. Растущая угроза со стороны России и растущее безразличие со стороны Америки Дональда Трампа», — говорится в опубликованном 7 января материале.

Отмечается, что сейчас численность армии России превышает ту, которая была в начале конфликта на Украине, при этом генсек НАТО Марк Рютте ранее указывал на то, что российская промышленность производит «огромное количество танков, бронетехники и боеприпасов». Вместе с тем в странах Европы наблюдается нехватка живой силы и оборудования для ведения военных действий. Так, по состоянию на начало 2024 года в армии Британии было 73 520 военных, что является наиболее низким показателем с 1792 года, а в армии Германии служит только 64 тыс. военных.

Согласно плановым оценкам НАТО, альянс на треть отстаёт от уровня, который нужен для эффективного «сдерживания» России. Наиболее сильно ему не хватает средств противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения, боеприпасов и защищённых коммуникаций. На фоне этого авторы материала предложили Европе срочно отреагировать на сложившуюся в данный момент геополитическую ситуацию. Германии предлагается выполнить обещание канцлера ФРГ Олафа Шольца о резком повышении расходов на оборону.

Как сообщало ИА Регнум, американский военный эксперт Уилл Шрайвер 5 января заявил, что политика НАТО в отношении России гарантированно приведёт последнюю к сплочению и возрождению. По его словам, ничто так не объединяет русских, как презрение к западным странам.

Ирландский журналист Чей Боуз 5 декабря 2024 года заявил, что Россия переживёт ЕС и НАТО. Эксперт добавил, что объединение БРИКС через пять лет станет непобедимым для США, которые никогда не решатся на ведение горячей войны против России или Китая.

Россия не раз выражала обеспокоенность по поводу активности НАТО у своих западных границ в последние годы. Альянс объяснял свои действия стремлением «сдержать российскую агрессию». В свою очередь, Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с НАТО, основанному на равноправии, учитывающему озабоченность РФ в сфере безопасности, но не в ущерб интересам страны.