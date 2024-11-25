Брюссель, 25 ноября, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Руководство НАТО обсуждает возможность нанесения превентивных ударов по России в случае вооружённого конфликта. Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил глава комитета альянса, адмирал Роб Бауэр на конференции в Брюсселе.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы сейчас должны восполнить операционные запасы оружия, которые истощились. Мы также должны больше инвестировать в ПВО, системы нанесения высокоточных ударов. Это новая дискуссия в НАТО. Грамотнее не ждать, а поражать пусковые установки в России в случае, если она на нас нападет. Необходима комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строя системы, используемые для нападения на нас, и мы должны нанести первый удар», — призвал он.

Как передавало ИА Регнум 25 ноября, основатель самой известной американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс призвал президента США Джо Байдена не провоцировать Россию после удара новейшей баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по Украине. Он также назвал решение Байдена разрешить Украине бить вглубь территории России дальнобойным оружием безответственным шагом.

21 ноября Россия нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепропетровске гиперзвуковой баллистической ракетой «Орешник». Президент РФ Владимир Путин сообщил, что это стало ответом на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Курской и Брянской областям.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября подчеркнул, что текущие события в мире по масштабу превосходят Карибский кризис, возникший при противостоянии США и СССР в 1962 году. Запад демонстрирует стремление сделать всё, чтобы нанести стратегическое поражение России, отметил представитель Кремля.

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 25 ноября призвала страны Запада не забывать про ядерный потенциал России и не допустить его применения. Она напомнила, что на посту главы правительства ФРГ стремилась к мирному сотрудничеству с РФ.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев рассказал в беседе с ИА Регнум, что ракеты ATACMS и Storm Shadow — это очень сложные технологии и, чтобы их запускать, нужно учиться около пяти лет. По мнению эксперта, таких специалистов на Украине в настоящее время точно нет. Политолог отметил, что системы наведения, обслуживания, выдачи полётных заданий и координации есть только у США, Британии и Франции.