Вашингтон, 5 января, 2025, 12:04 — ИА Регнум. Политика Североатлантического альянса (НАТО), реализуемая в отношении России, гарантированно приведёт к её сплочению и возрождению. Об этом заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети X.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Я бы сказал, что Запад выбрал путь, который на 100% гарантированно приведёт к возрождению России и восстановлению чувства национальной гордости. Ничто так не объединяет русских, как презрение к ним», — указал он в публикации.

Таким образом Шрайвер прокомментировал стремление стран коллективного Запада расширять альянс для противодействия России.

Россия не раз выражала обеспокоенность из-за беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ, которая наблюдается в последние годы. Альянс объясняет свои действия стремлением «сдержать российскую агрессию». При этом Москва не раз заявляла, что готова к диалогу с НАТО, основанному на равноправии, учитывающему озабоченность РФ в сфере безопасности, но не в ущерб интересам страны.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Россия переживёт ЕС и НАТО. Он уточнил, что объединение БРИКС через пять лет станет непобедимым для США. Журналист добавил, что США никогда не решатся на ведение горячей войны против России или Китая. 2 января он также заявил, что причиной уничтожения ЕС и НАТО станет Украина.