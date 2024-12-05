Дублин, 5 декабря, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Россия переживёт Европейский союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО), заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

РИА Новости/ Наталья Селиверстова

«Украина никогда не вступит ни в НАТО, ни в ЕС. Суверенная, независимая и возрождающаяся Россия переживёт и то и другое», — указал он в публикации.

Боуз уточнил, что объединение БРИКС через пять лет станет непобедимым для США. Журналист также добавил, что США никогда не решатся на ведение горячей войны против России или Китая.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря Центр восточных исследований OSW Report опубликовал первую версию плана будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога на тему урегулирования конфликта. В нём содержатся пять пунктов разрешения кризиса. Третий пункт предполагает добиться от Украины отказа от обсуждения вопроса о вступлении в НАТО на 10 лет и сохранение за Москвой занятых территорий.

Президент России Владимир Путин отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса киевскому режиму необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, добавил глава государства.

29 ноября Боуз также написал, что режим Владимира Зеленского рухнет сразу после завершения конфликта на Украине. Он напомнил предвыборные обещания главы киевского режима о мире в стране и искоренении коррупции и призвал в связи с этим посмотреть на нынешнюю Украину.