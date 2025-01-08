Дублин, 8 января, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и его венгерский коллега Виктор Орбан выражают волю большинства европейцев, потому что противостоят эскалации на Украине. Об этом 8 января заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Attila Volgyi/Global Look Press Роберт Фицо и Виктор Орбан

«Эти два человека представляют волю большинства европейцев, которые хотят мира и прекращения эскалации на Украине. Вот почему крошечное меньшинство европейской элиты, выступающей за вооружённый конфликт и тянущей нас к катастрофе, говорит вам, что эти люди — ваши враги», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 2 января Евросоюз впервые отказал Венгрии в выделении 1 млрд евро из фондов, замороженных из-за коррупции в стране. Ранее Еврокомиссия посчитала, что Венгрия не соответствует демократическим стандартам ЕС, а Орбан пообещал бороться за защиту денег, угрожая наложить вето на бюджет ЕС.

Он также заявлял 22 декабря, что Европа пытается всячески отрицать свой проигрыш в конфликте на Украине.

3 января Фицо объявил, что в Словакии могут сократить помощь украинцам, которые находятся в республике, за остановку транзита газа в страну. Он также добавил, что страна может потребовать возмещения ущерба, причинённого решением киевского режима о прекращении транзита из РФ.